Santa Teresa: Polícia procura homem que atirou em turista argentino

Rio - A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) procura pelo criminoso responsável pelo disparo que atingiu um turista argentino , em dezembro do ano passado. O crime aconteceu quando a vítima entrou por engano no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, na Região Central, e acabou baleada na cabeça. Os agentes da especializada realizam buscas em conjunto com outras delegacias, durante mais uma etapa da Operação Torniquete, nesta segunda-feira (13).De acordo com a Polícia Civil, as buscas por Sandro da Silva Vicente, o Sandrinho, acontecem no Morro dos Prazeres e nas comunidades do Fallet e Fogueteiro, também em Santa Teresa, onde equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) atuam contra uma quadrilha que ordena roubos de veículos e autorizou roubo a uma agência bancária, em 2023. Até o momento, três pessoas foram presas no local.As investigações da Deat descobriram que Sandrinho é do Morro dos Prazeres, tem ligação com o Comando Vermelho (CV) e pertence a quadrilha do chefe do tráfico de drogas local. O criminoso tem mais de 20 anotações criminais, muitas delas por delitos violentos. Além dele, a delegacia também pediu a prisão de outros três envolvidos no crime: Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló; Tiago de Oliveira, o TG; e Raphael Corrêa Pontes, o De Lara.