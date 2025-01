Bandidos sequestram ônibus novamente no Engenho Novo

Rio - Dois ônibus foram sequestrados, nesta quarta-feira (15), para serem utilizados como barricadas no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.



O caso aconteceu na Rua Barão do Bom Retiro. Os veículos circulavam nas linhas 638 (Marechal Hermes x Praça Saens Peña) e 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza). Além disso, os criminosos ainda atearam fogo em objetos para impedir a passagem de policiais.



De acordo com o Rio Ônibus, no ano de 2025, oito coletivos já foram sequestrados. Em nota, o sindicato reiterou a necessidade do aumento da segurança.



"O Rio Ônibus reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão."