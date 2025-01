Idosa tem apartamento atingido por bala perdida no Complexo do Alemão

Rio - Uma bala perdida atravessou a janela do apartamento de uma idosa de 80 anos na manhã desta quarta-feira (15), em Ramos, Zona Norte do Rio. O incidente aconteceu por volta das 7h, momento em que um intenso tiroteio acontecia por causa da megaoperação das polícias Militar, Civil e do Ministério Público no Complexo do Alemão, comunidade vizinha ao bairro.

Idosa de 80 anos teve apartamento atingido por bala perdida em Ramos, na manhã desta quarta-feira (15) Divulgação

A idosa, que prefere não ser identificada, contou ao jornal O DIA que acordou assustada com o barulho. "Eu levantei assustada e comecei a andar pela casa olhando tudo. Fui até a varanda e, quando olhei para o vidro da janela do segundo quarto, vi o buraco", diz.



No quarto atingido ficava a cunhada da moradora, que também é idosa e possui problemas visuais e auditivos, e a acompanhante dela. No entanto, no momento do disparo, a profissional havia saído para a cozinha. "Ela tinha levantado poucos minutos antes. Por pouco, a bala não a atingiu", comentou a moradora, aliviada.



A idosa suspeita que o disparo tenha sido feito por criminosos que miravam em um helicóptero que sobrevoava a área. "Antes mesmo de amanhecer, já se ouvia o barulho de tiros. Foram muitos disparos".

Por morar no terceiro andar de um prédio que fica nos fundos do condomínio, a moradora nunca imaginou passar por uma situação dessa. "Temos um prédio na frente e outro atrás, que formam uma espécie de 'paredão'. Sempre considerei o local seguro. Em 30 anos morando aqui eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha casa. Poderia ter atingido alguém, pois foi bem na direção onde a acompanhante costuma ficar", desabafou.

Megaoperação no Complexo do Alemão



A megaoperação no Complexo do Alemão, que envolveu um grande contingente das forças de segurança, intensificou o clima de tensão na região. A ação policial tem o objetivo de combater o núcleo financeiro da organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Até o momento, 13 pessoas foram presas, três suspeitos mortos e um PM do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) baleado. Seis presos são mulheres, familiares de lideranças da organização criminosa. Na ação, houve recuperação de 42 veículos roubados.

Além disso, policiais militares apreenderam oito fuzis, uma submetralhadora, uma pistola, carregadores de pistola e de fuzis, sete granadas e uma quantidade de drogas. Uma grande plantação de maconha foi encontrada numa estufa na Fazendinha.