Baixada: Menina de 12 anos morre baleada em tiroteio

São João de Meriti – Uma menina de 12 anos morreu baleada na manhã desta quinta-feira (16) na comunidade do Buraco Quente, nas proximidades do bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela teria saído com a mãe - que também teria sido alvejada - quando acabou atingida por um disparo.

Procurada, a Polícia Militar ainda não se pronunciou oficialmente, mas informações iniciais dão conta de que acontecia um confronto entre PMs e criminosos no momento em que um disparo acertou a garota na barriga. O espaço segue aberto.

Mãe e filha teriam sido levadas um posto de atendimento médico no bairro de Vilar dos Teles, mas a menina não resistiu – ainda não há confirmação se ela morreu a caminho ou já na unidade. A mãe estaria sendo transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada.

A Polícia Civil divulgou que a "ocorrência foi apresentada na 54ª DP (Belford Roxo) e está em andamento".