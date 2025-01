Polícia investiga acidente que deixou bebê de 1 ano morto em Maricá

Rio - Uma bebê, de 1 ano, morreu em um grave acidente entre um carro e um ônibus, na tarde desta sexta-feira (17), em Maricá, na Região Metropolitana. Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo dois adultos e duas crianças.

A colisão aconteceu na Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo (RJ-114), na altura do bairro Ubatiba, por volta das 16h35. Equipes do quartel de Maricá e de Itaboraí do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas encontraram a menina já sem vida.

Os militares socorreram ainda Luís Souza, de 29 anos, uma mulher, ainda não identificada, e duas crianças, sendo uma de 4 e outra de 2 anos. Todas as vítimas estavam com ferimentos moderados e foram levadas para o Hospital Municipal Che Guevara, em Maricá. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

O acidente envolveu um ônibus da Empresa Pública de Transportes (EPT), conhecido como Vermelhinho. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) isolaram a área para perícia. O caso será investigado pela 82ª DP (Maricá).