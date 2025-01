Chefão do tráfico com 50 passagens é preso em Angra dos Reis

Rio - Diego Guimarães Barbosa, líder do tráfico de drogas em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio, foi preso nesta segunda-feira (20), em Guarapari, Espírito Santo. Apelidado de Senhor da guerra, ele era o chefe do Comando Vermelho nas comunidades de Areal, Banquete, Pró-morar e Nova Angra e promovia guerras para a expansão territorial.

Segundo as investigações, Diego, que tem o vulgo de Dikini, também administrava duas pousadas usadas para lavagem de dinheiro e acumula mais de 50 passagens. Ele estava escondido no Complexo do Alemão, Zona Norte da capital, mas fugiu de lá por causa da Operação Torniquete, que visa diminuir os roubos de cargas e veículos do estado, realizada na última semana.

Agentes o identificaram através de um trabalho de inteligência que denunciou a sua fuga para o Espírito Santo, onde sua mulher tem um imóvel.

Foram cumpridos mandados de prisão pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O caso foi conduzido por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis).