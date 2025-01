Corpo de jovem desaparecida é encontrado em casa na Baixada Fluminense

Rio - O corpo de Larissa dos Santos, de 25 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (24), enterrado em um canteiro de uma casa na Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A jovem estava desaparecida desde terça-feira (21), quando foi vista entrando em um suposto carro de aplicativo no Jardim da Viga, na mesma região.

A informação foi confirmada ao DIA pelo irmão da vítima, Breno Carvalho, 20. Mais cedo, ele havia informado que câmeras de segurança registraram Larissa entrando na parte de trás do veículo, um Voyage branco. Pelas imagens é possível ver o momento em que a jovem entra no carro com um vestido marrom e uma sacola em mãos.

"Acreditamos ser de aplicativo pelo fato dela entrar na parte de trás do carro. Se fosse alguém conhecido, ela iria no banco da frente. Ela morava sozinha na casa de cima, e eu na casa de baixo com nossa avó", explicou.

Veja o vídeo:

Jovem desaparece após entrar em suposto carro de aplicativo em Nova Iguaçu, na Baixada. Larissa dos Santos, de 25 anos, saiu de casa na última terça-feira (21). O caso é investigado pela Polícia Civil.



Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/XGDnVqTLAz — Jornal O Dia (@jornalodia) January 24, 2025

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).