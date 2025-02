Padrasto confessou ter matado enteado de 3 anos na Baixada após ter dedo mordido

Rio - O padrasto do menino Alisson Otávio da Silva, de 3 anos, Pedro Henrique da Silva Pinto, confessou a policiais em depoimento que espancou o enteado e, ao perceber que ele havia morrido, decidiu ocultar o cadáver. Ele confessou o crime, nesta quinta-feira (20), na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde o caso é investigado.



Segundo os investigadores da especializada, Pedro revelou que agrediu o menino com tapas e socos no peito porque ele teria mordido seu dedo. Após o espancamento, ao perceber que o menino não reagia, o padrasto teria decidido ocultar o cadáver do menino.

O corpo foi enterrado em uma área de mata próximo ao Morro da Galinha, em Belford Roxo, onde a família vivia. Após a localização, o padrasto do menino foi agredido e quase linchado por vizinhos. A casa da família foi queimada em protesto ao crime.



Inicialmente, quando Alisson ainda era considerado desaparecido, a mãe do menino contou que havia deixado o menino com o padrasto para sair e comprar leite na quarta-feira (19). Ela levou o filho mais novo do casal, de 1 ano, e ao retornar, disse não ter encontrado o menino e a casa revirada.

O corpo de Alisson foi encontrado na manhã seguinte, após vizinhos amarrarem Pedro e o entregarem à Polícia Militar.



Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do sepultamento do menino. A audiência de custódia de Pedro também não foi realizada pela Justiça.

Segundo relatos de vizinhos, a mulher sabia das agressões e também era vítima do companheiro.