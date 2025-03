Mulher que liderava quadrilha de falsas garotas de programa é presa

Rio - Agentes da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam, nesta sexta-feira (28), Rayene Carla Reis Lima, líder de uma quadrilha que aplicava o golpe da falsa garota de programa. Ela estava foragida da Justiça desde dezembro de 2024 e foi localizada na Linha Amarela, próximo à entrada da comunidade Vila do Pinheiro, na Zona Norte. Durante a abordagem, Rayene não ofereceu resistência à prisão.



Segundo as investigações, ela é apontada como líder de um grupo criminoso responsável por extorquir mais de 30 vítimas. O golpe envolvia falsas ofertas de garotas de programa e o uso de imagens de policiais militares para intimidar os alvos.



Nas redes sociais, ela se apresentava como criadora de conteúdo e especialista em maquiagem, ostentando uma vida de luxo. A ação é resultado do desdobramento de um inquérito que já havia levado à prisão de dois familiares da mulher, também integrantes da quadrilha.