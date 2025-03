Polícia apura se incêndio em delegacia de Saquarema foi represália do tráfico

Rio - A Polícia Civil investiga se o incêndio que atingiu o estacionamento da 124ª DP (Saquarema), na noite deste sábado (29), foi um ataque criminoso orquestrado por traficantes do Comando Vermelho (CV).

A suspeita é que a ação tenha sido uma retaliação à prisão de quatro criminosos durante uma operação realizada na última quinta-feira (27), na comunidade da Usina, no bairro Jardim Ipitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Veja o momento do incêndio:

CRIMINOSOS ATACAM COM TIROS A 124ª DP DE SAQUAREMA!



Durante o ataque, um incêndio foi registrado no depósito de motos da delegacia! pic.twitter.com/g9Df8OcMvA — Carlos Salas (@CarlosS08594935) March 30, 2025

O fogo destruiu diversas motocicletas apreendidas no pátio da delegacia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo os veículos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Saquarema foram acionados às 17h25. A ocorrência foi finalizada às 20h, sem registro de feridos.

Na quinta-feira, durante a operação, agentes da delegacia e da Secretaria Municipal de Urbanismo foram recebidos a tiros por traficantes. No confronto, um adolescente, apontado pelas investigações como envolvido com o tráfico, foi baleado e morreu.