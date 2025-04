Casal é preso suspeito de matar filho de 2 anos

Rio - Um casal foi preso, neste sábado (12), suspeito de matar o próprio filho de 2 anos. Eles foram detidos nas casas em que moram, em Tomás Coelho e Benfica, na Zona Norte do Rio. As identificações deles não foram divulgadas.

As investigações começaram quando a criança chegou morta no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, na quarta-feira (9). O menino passou mal quando estava com uma cuidadora, que o levou para ser atendido na unidade de saúde.