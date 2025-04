Homem suspeito morre em confronto com a Polícia Militar em Maricá

Rio - Um suspeito morreu em um confronto com policiais militares, na manhã deste sábado (12), em Maricá, na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento próximo à comunidade da Linha quando criminosos atiraram em direção à equipe. Houve confronto e o grupo fugiu, deixando um rádio transmissor, um caderno de anotações e 11 estojos de munições 9mm deflagrados.



Durante as buscas pelos suspeitos, próximo ao Morro do Coco, os policiais tentaram uma nova abordagem e uma segunda troca de tiros ocorreu. Um criminoso foi baleado e morreu no local. Uma pistola e uma mochila com drogas foram apreendidas.



A área foi preservada para perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que realizará a investigação sobre o caso.