Polícia prende suspeito de agredir ex-mulher e ameaçá-la de morte

Rio - Um homem, suspeito de agredir a ex-mulher e ameaçá-la de morte, foi preso, na tarde deste sábado (12), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a vítima, Saulo Gomes Barbosa não aceita o fim do relacionamento.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher compareceu à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na última sexta-feira (11), com diversas lesões pelo corpo. Em depoimento, ela contou que o homem invadiu a sua residência, alcoolizado e portando uma faca, e começou a agredi-la com socos no rosto, pisões nas costas, na cabeça e nos braços.

Ainda de acordo com a vítima, Saulo disse que ia a matar. A tortura ocorreu entre às 21h do dia 7 de abril até às 5h do dia 8. A mulher relatou também que, durante as agressões, tentava sair dos ataques, mas o ex não a largava.

Levando em conta a declaração, o juiz Orlando Eliazaro Feitosa, do Plantão Judiciário da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

"Pela leitura do inquérito, verifico a gravidade dos fatos, de modo que a medida extrema se faz necessária, uma vez que as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes diante das circunstâncias do delito, bem como evidente possibilidade de reiteração delitiva, diante das afirmações da vítima no sentido de que já foi agredida em situações anteriores, inclusive, registrando ocorrência dos fatos e que o autor não aceita o fim do relacionamento", escreveu o juiz.

A prisão ocorreu após diligências da especializada na Central de Abastecimento (Ceasa) de Irajá, na Zona Norte, onde Saulo trabalha, e na casa de seus familiares, em São João de Meriti. Ele também responde a outros dois procedimentos na Deam pelos crimes de injúria, ameaça, dano, lesão corporal e violação de domicílio.



Ameaça anterior

Em outubro do ano passado, a Justiça do Rio expediu uma medida protetiva a favor da vítima depois dela denunciar que Saulo, com quem tem duas filhas, a ameaçou dizendo que se a visse com outro homem não iria se responsabilizar por ele.

A mulher relatou que o agressor a xingou e que sempre foi muito agressivo, já tentando agredi-la com um facão em março de 2024.



Diante dos fatos, a juíza Renata Travassos Medina de Macedo determinou que o homem mantivesse uma distância mínima de 300 metros da ex-companheira, além de não manter contato por qualquer meio de comunicação e de não frequentar os mesmos locais que a ex. O prazo da medida protetiva foi de 90 dias.