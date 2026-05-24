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Polícia

Taxista é preso por cobrar R$ 3,4 mil de turistas alemães

Segundo a Polícia Militar, o valor real da viagem era de cerca de R$ 40

Policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam um taxista em flagrante na noite de sábado (23)
Policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam um taxista em flagrante na noite de sábado (23) -
Rio - Um taxista foi preso em flagrante após tentar cobrar R$ 3,4 mil de dois turistas alemães por uma corrida em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O valor real da viagem, no entanto, era de cerca de R$ 40.
Policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para atender a ocorrência e constataram a prática abusiva, que foi realizada por meio de uma máquina de cartão.

Durante a abordagem, foi encontrado com o taxista cartões de crédito, dois celulares e três maquininhas de cartão. O motorista acabou sendo encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde prestou depoimento e permaneceu detido. 
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Com o taxista foram apreendidos celulares, cartões e maquininhas de cartão
Com o taxista foram apreendidos celulares, cartões e maquininhas de cartão Divulgação/PMERJ
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