Polícia investiga denúncia de agressão contra idoso em Copacabana

A Polícia Civil investiga a denúncia de agressão feita por um homem de 69 anos na noite de quinta-feira (11), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A vítima, identificada como Mauro Figueiredo Rocha Dias da Costa, afirma ter sido atacada por três pessoas em frente ao prédio onde mora, na Rua Ministro Viveiros de Castro.



Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22h40, quando o idoso retornava para casa. Em depoimento, ele relatou que foi abordado por um homem vestido de terno e duas mulheres. Durante a abordagem, os suspeitos teriam feito ameaças e proferido ofensas relacionadas a questões políticas e religiosas. Mauro usava uma bolsa com adesivos do Partido dos Trabalhadores (PT)



De acordo com o registro policial, Mauro afirmou ter ouvido frases como "A gente vai te matar agora", "Você já prejudicou muita gente", "Seu petista de merda", "É Bolsonaro, é Bolsonaro" e "Sua igreja é uma igreja de merda". O idoso também informou que os envolvidos arrancaram um terço que ele carregava no pescoço.



Ele disse ainda que uma das mulheres teria aplicado um golpe conhecido como "mata-leão", enquanto o homem dava socos contra seu rosto. A vítima estima que as agressões tenham durado cerca de cinco minutos.



O idoso contou aos investigadores que tentou pedir ajuda ao porteiro do edifício onde reside, mas não conseguiu entrar no imóvel durante a confusão. Segundo ele, as agressões só terminaram quando uma pessoa que passava pelo local se aproximou gritando para que os suspeitos parassem.



Após o episódio, Mauro procurou a polícia e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito.



A ocorrência foi registrada inicialmente na 14ª DP (Leblon) e posteriormente encaminhada para a 12ª DP (Copacabana), responsável pela continuidade das investigações. Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso, identificar os envolvidos e apurar a motivação do ataque.



A hipótese de motivação política está entre as linhas de investigação analisadas pelos agentes. Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados ou presos.