Caminhoneiro é preso por transportar mais de meia tonelada de maconha

Rio - Um motorista de caminhão foi preso em flagrante, neste sábado (13), transportando mais de meia tonelada de maconha na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Jardim América. As investigações apontam que a droga teria como destino os complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte.

O caminhão saiu do Paraná com a droga escondida em meio a uma carga de chapas de compensado de madeira. Agentes da 22ª DP (Penha) identificaram a rota do veículo e apontaram que o entorpecente seria entregue em comunidades dominadas pelo tráfico na Zona Norte.



O caminhão Volkswagen Constellation foi interceptado por volta das 11h. Durante a abordagem, o motorista apresentou versões contraditórias sobre o destino da carga. Inicialmente, afirmou que transportava madeira para o Espírito Santo. Em seguida, disse ter sido contratado por um homem desconhecido para levar o material até o bairro da Penha.



Diante das inconsistências, os agentes realizaram uma vistoria minuciosa e encontraram cerca de 30 compartimentos metálicos ocultos sob as chapas de madeira. Dentro deles havia diversos tabletes de maconha prensada.



Aos policiais, o homem relatou que receberia instruções sobre o local exato da entrega apenas ao chegar à Penha. Segundo ele, um homem o procuraria e entregaria um celular com sistema de GPS indicando o ponto onde a droga deveria ser descarregada. Questionado sobre quanto receberia pelo transporte, ele preferiu não responder. O motorista segue preso.



Além da carga de entorpecentes, dois aparelhos celulares foram apreendidos e serão periciados para auxiliar na identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.



As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio da carga, a logística utilizada e os destinatários finais do material que abasteceria os complexos da Penha e do Alemão.