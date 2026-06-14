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Polícia

Caminhoneiro é preso por transportar mais de meia tonelada de maconha

Carga de droga estava escondida em compartimentos metálicos sob chapas de madeira

Além da carga de entorpecentes, dois aparelhos celulares foram apreendidos e serão periciados
Além da carga de entorpecentes, dois aparelhos celulares foram apreendidos e serão periciados -
Rio - Um motorista de caminhão foi preso em flagrante, neste sábado (13), transportando mais de meia tonelada de maconha na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Jardim América. As investigações apontam que a droga teria como destino os complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte.
O caminhão saiu do Paraná com a droga escondida em meio a uma carga de chapas de compensado de madeira. Agentes da 22ª DP (Penha) identificaram a rota do veículo e apontaram que o entorpecente seria entregue em comunidades dominadas pelo tráfico na Zona Norte.

O caminhão Volkswagen Constellation foi interceptado por volta das 11h. Durante a abordagem, o motorista apresentou versões contraditórias sobre o destino da carga. Inicialmente, afirmou que transportava madeira para o Espírito Santo. Em seguida, disse ter sido contratado por um homem desconhecido para levar o material até o bairro da Penha.

Diante das inconsistências, os agentes realizaram uma vistoria minuciosa e encontraram cerca de 30 compartimentos metálicos ocultos sob as chapas de madeira. Dentro deles havia diversos tabletes de maconha prensada.

Aos policiais, o homem relatou que receberia instruções sobre o local exato da entrega apenas ao chegar à Penha. Segundo ele, um homem o procuraria e entregaria um celular com sistema de GPS indicando o ponto onde a droga deveria ser descarregada. Questionado sobre quanto receberia pelo transporte, ele preferiu não responder. O motorista segue preso.

Além da carga de entorpecentes, dois aparelhos celulares foram apreendidos e serão periciados para auxiliar na identificação de outros envolvidos no esquema criminoso.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio da carga, a logística utilizada e os destinatários finais do material que abasteceria os complexos da Penha e do Alemão.
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