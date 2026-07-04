Vítima escapa e sete são detidos por sequestro em Paracambi

Rio - Cinco homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, na madrugada deste sábado (4), em Paracambi, Região Metropolitana. O grupo é suspeito de manter uma pessoa em cárcere privado no bairro Guarajuba. Ainda não há informações sobre as identificações dos envolvidos.

As prisões e apreensões aconteceram após a vítima conseguir escapar e denunciar o caso a agentes do Segurança Presente. No imóvel onde ela era mantida, os policiais apreenderam duas motocicletas, munições de calibre restrito às Forças Armadas, mais de 1,3 kg de drogas e outros materiais.



Os suspeitos vão responder por sequestro e cárcere privado, tentativa de homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, entre outros crimes. A ocorrência foi registrada na 51ª DP (Paracambi).