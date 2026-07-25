Três pessoas são presas em flagrante pela morte de policial





Na ação, os agentes encontraram o corpo de Daniela dentro do carro dela, que estava escondido em uma casa no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande. Duas armas também foram apreendidas.



As investigações da 124ª DP (Saquarema), com apoio da 129ª DP (Iguaba Grande), começaram na manhã desta sexta-feira, após a policial não comparecer ao trabalho. A ausência mobilizou colegas da unidade, que foram até a casa onde Daniela morava com a ex-companheira, em Saquarema, na Região dos Lagos. A análise de imagens de câmeras de segurança e o cruzamento de informações levaram os policiais até um imóvel em Cidade Nova, para onde o carro da vítima havia sido levado.



No local, o morador negou que qualquer veículo tivesse entrado na garagem. Com os elementos reunidos durante a investigação, os agentes realizaram buscas no imóvel, encontraram o automóvel escondido e localizaram o corpo da policial.



Segundo a Polícia Civil, Daniela foi dopada pela ex-companheira e, com a participação do pai da suspeita, asfixiada dentro de casa, em Saquarema. Em seguida, os dois usaram o carro da vítima para transportar o corpo até Iguaba Grande, onde tentaram ocultá-lo para dificultar as investigações.



Os três envolvidos foram levados para a 124ª DP (Saquarema). A ex-companheira da policial e o pai dela foram autuados em flagrante por feminicídio, posse ilegal de arma de fogo, ocultação de cadáver e fraude processual. Já a mãe da suspeita foi presa em flagrante por ocultação de cadáver e fraude processual. Rio – Três pessoas foram presas em flagrante, nesta sexta-feira (24), pela morte da policial civil Daniela Cunha Moreira, 43 anos . As investigações apontam que, após o fim do relacionamento, a ex-companheira contou com a ajuda dos próprios pais, ex-sogros da agente, para assassinar e ocultar o corpo da vítima. As duas mantiveram um relacionamento por 13 anos.Na ação, os agentes encontraram o corpo de Daniela dentro do carro dela, que estava escondido em uma casa no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande. Duas armas também foram apreendidas.As investigações da 124ª DP (Saquarema), com apoio da 129ª DP (Iguaba Grande), começaram na manhã desta sexta-feira, após a policial não comparecer ao trabalho. A ausência mobilizou colegas da unidade, que foram até a casa onde Daniela morava com a ex-companheira, em Saquarema, na Região dos Lagos. A análise de imagens de câmeras de segurança e o cruzamento de informações levaram os policiais até um imóvel em Cidade Nova, para onde o carro da vítima havia sido levado.No local, o morador negou que qualquer veículo tivesse entrado na garagem. Com os elementos reunidos durante a investigação, os agentes realizaram buscas no imóvel, encontraram o automóvel escondido e localizaram o corpo da policial.Segundo a Polícia Civil, Daniela foi dopada pela ex-companheira e, com a participação do pai da suspeita, asfixiada dentro de casa, em Saquarema. Em seguida, os dois usaram o carro da vítima para transportar o corpo até Iguaba Grande, onde tentaram ocultá-lo para dificultar as investigações.Os três envolvidos foram levados para a 124ª DP (Saquarema). A ex-companheira da policial e o pai dela foram autuados em flagrante por feminicídio, posse ilegal de arma de fogo, ocultação de cadáver e fraude processual. Já a mãe da suspeita foi presa em flagrante por ocultação de cadáver e fraude processual.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu as investigações da morte de Daniela. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde vai passar por exames para esclarecer a dinâmica do crime e a causa da morte dela.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil lamentou o falecimento de Daniela Cunha Moreira. "A instituição reforça que as investigações prosseguem com rigor e que todos os envolvidos no crime serão identificados, localizados e capturados", afirmou.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestações.