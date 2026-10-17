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Polícia

Cunhado de cantora gospel é morto após ser atingido por tiros

Thiago de Mattos Teixeira era irmão do pastor evangélico Rogério Gentil, ex-marido da cantora; Delegacia de Homicídios investiga o caso

Gisele é uma das principais cantoras do segmento gospel no Brasil
Gisele é uma das principais cantoras do segmento gospel no Brasil -
Um homem identificado como Thiago de Mattos Teixeira morreu após ser baleado, neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste. Ele é cunhado da cantora gospel Gisele Nascimento. Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido por disparos após um desentendimento. Thiago chegou a ser levado ao Hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.
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Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Mário Larrúbia. No local, os agentes receberam a informação de que um homem havia sido atingido por tiros após um desentendimento.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Thiago é irmão de Rogério Gentil, conhecido pastor evangélico do Rio. Gisele Nascimento e Rogério anunciaram o fim do relacionamento em junho de 2025, após mais de 20 anos juntos.

Quem é Gisele Nascimento

Gisele Santos do Nascimento Teixeira, conhecida artisticamente como Gisele Nascimento, nasceu no Rio de Janeiro, tem 43 anos, e construiu sua trajetória na música gospel. Filha do cantor, arranjador e produtor musical Tuca Nascimento, ela cresceu em uma família ligada à música cristã e também integra o Trio Nascimento, formado com a irmã Michelle Nascimento e o primo Wilian Nascimento.

Ao longo da carreira, lançou álbuns como Minha Herança, Transforma-me, O Sonho Não Acabou e Janelas da Alma, além de projetos mais recentes, como 20 Anos (Ao Vivo).
Gisele também entrou na política: em 2022, concorreu a deputada federal pelo União Brasil; em 2024, disputou uma vaga de vereadora na cidade do Rio pelo Republicanos; e, em 2026, candidatou-se a deputada estadual pelo Solidariedade.
Nas três eleições, não foi eleita e ficou como suplente nas disputas anteriores. Além da carreira artística, a cantora esteve à frente, com o então marido, Rogério Gentil, de atividades religiosas ligadas à GETEMI Church, em Campo Grande, na Zona Oeste. Hoje ela é casada com o vereador pela cidade de Seropédica, Allan Oliveira.
A reportagem de O DIA entrou em contato com o advogado de Gisele Nascimento. O espaço está aberto para manifestações. 
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