Caminhões usados como barricadas fecham pista da Avenida Brasil

Caminhões usados como barricadas provocaram interdições intermitentes na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, nesta quarta-feira (11). Já na Linha Vermelha, altura de Bonsucesso, objetos foram incendiados para fechar a via. Ao todo, 42 linhas de ônibus sofrem com desvio no itinerário. A ação ocorreu em represália à operação da Polícia Militar, que acontece nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União.
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De acordo com a PM, pessoas ligadas ao tráfico de drogas tomaram as chaves de dois caminhões que trafegavam pela Avenida Brasil e atearam fogo em objetos em diferentes pontos da Linha Vermelha.
De acordo com a PM, pessoas ligadas ao tráfico de drogas tomaram as chaves de dois caminhões que trafegavam pela Avenida Brasil e atearam fogo em objetos em diferentes pontos da Linha Vermelha.
Uma equipe do O DIA esteve no local e constatou um caminhão da Comlurb fechando a pista lateral da Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda. Já na pista central, uma carreta foi atravessada na altura da estação BRT Rubens Vaz, no mesmo sentido. Além disso, manifestantes também incendiaram caçambas de lixo.
Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas e atuaram na desobstrução das vias. Os agentes também estão em contato com os motoristas responsáveis pelos veículos para auxiliar na remoção.
Por volta do 12h, reboques da prefeitura realizaram a retirada dos caminhões das pistas e auxiliavam no trânsito. As vias foram liberadas por volta de 12h30. O policiamento segue reforçado na região.
Em nota, a Comlurb informou que os funcionários estão em segurança na gerência. "A Companhia informa que tem como orientação suspender temporariamente os serviços quando há situações de conflito ou violência que possam expor os funcionários a riscos. A rotina é regularizada assim que a situação na área volte ao normal e as equipes tenham condições de atuarem sem correr perigo", informou em comunicado.
Linhas de ônibus impactadas
Segundo o Rio Ônibus, no momento, 42 linhas que passam pela Av. Brasil, na altura de Manguinhos, estão com a operação prejudicada devido ao fechamento da via. Após a liberação da avenida, a circulação entrou em processo de normalização.
Veja as linhas afetadas:
292 Engenho da Rainha x Castelo
300 Sulacap x Candelária
315 Recreio x Central
321 Bancários x Castelo
323 Bananal x Castelo
324 Ribeira x Candelária
325 Ribeira x Castelo
326 Bancários x Castelo
327 Ribeira x Castelo
328 Bananal x Candelária
335 Cordovil x Tiradentes
342 Jardim América x Castelo
348 Riocentro x Candelária
361 Recreio x Castelo
355 Madureira x Tiradentes
362 Honório x Castelo
369 Bangu x Candelária
378 Mal Hermes x Castelo
384 Pavuna x Passeio
386 Anchieta x Candelária
388 Cesarão x Candelária
393 Bangu x Candelária
397 Campo Grande x Candelária
399 Pavuna x Passeio
483 Penha x General Osório
484 Olaria x Copacabana
485 Fundão x General Osório
497 Penha x Largo do Machado
498 Penha Circular x Largo do Machado
665 Pavuna x Saens Peña
SVA665 Pavuna x Saens Peña
SVB665 Pavuna x Saens Peña
901 Bonsucesso x Bananal
906 Jardim América x Caju
910 Bananal x Irajá
975 Madureira x Fundão
979 Madureira x Fundão
2303 Cesarão x Carioca
2336 Campo Grande x Castelo
2339 Campo Grande x Castelo
2343 Ribeira x Castelo
2344 Bancários x Castelo
292 Engenho da Rainha x Castelo
300 Sulacap x Candelária
315 Recreio x Central
321 Bancários x Castelo
323 Bananal x Castelo
324 Ribeira x Candelária
325 Ribeira x Castelo
326 Bancários x Castelo
327 Ribeira x Castelo
328 Bananal x Candelária
335 Cordovil x Tiradentes
342 Jardim América x Castelo
348 Riocentro x Candelária
361 Recreio x Castelo
355 Madureira x Tiradentes
362 Honório x Castelo
369 Bangu x Candelária
378 Mal Hermes x Castelo
384 Pavuna x Passeio
386 Anchieta x Candelária
388 Cesarão x Candelária
393 Bangu x Candelária
397 Campo Grande x Candelária
399 Pavuna x Passeio
483 Penha x General Osório
484 Olaria x Copacabana
485 Fundão x General Osório
497 Penha x Largo do Machado
498 Penha Circular x Largo do Machado
665 Pavuna x Saens Peña
SVA665 Pavuna x Saens Peña
SVB665 Pavuna x Saens Peña
901 Bonsucesso x Bananal
906 Jardim América x Caju
910 Bananal x Irajá
975 Madureira x Fundão
979 Madureira x Fundão
2303 Cesarão x Carioca
2336 Campo Grande x Castelo
2339 Campo Grande x Castelo
2343 Ribeira x Castelo
2344 Bancários x Castelo
Operação
Segundo a Polícia Militar, a ação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e os roubos de cargas e veículos praticados por criminosos do Comando Vermelho (CV) que atuam na região. Até o momento, não há informação sobre pessoas presas.
Na ação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) atuam nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda, áreas sob influência da facção.
A operação conta ainda com o apoio de policiais militares do 22º BPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforçam o perímetro de segurança no entorno das comunidades onde atuam as unidades especializadas da PM.
Até o momento, agentes do Bope apreenderam um fuzil, uma pistola, munições, carregadores e 27 tabletes de maconha no Parque União. O material foi apresentado na 21ªDP (Bonsucesso), na Zona Norte.
Impactos na educação
Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação informou que, na região da Nova Holanda, 13 escolas suspenderam as aulas.
Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) esclareceu que mantém atividades acadêmicas e administrativas, mas orienta professores a não aplicar provas e avaliações
"Diante das operações policiais realizadas nesta manhã no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, com registros de confrontos, a Universidade recomenda à comunidade acadêmica atenção redobrada nos deslocamentos e que sejam evitadas áreas com ocorrências de segurança ou bloqueios. A UFRJ orienta os professores a não aplicar provas ou outras atividades avaliativas nesta quarta-feira, a fim de evitar prejuízos acadêmicos aos estudantes com dificuldades para chegar aos campi", disse em comunicado.