Caminhões usados como barricadas fecham pista da Avenida Brasil

Caminhões usados como barricadas provocaram interdições intermitentes na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré , nesta quarta-feira (11). Já na Linha Vermelha, altura de Bonsucesso, objetos foram incendiados para fechar a via. Ao todo, 42 linhas de ônibus sofrem com desvio no itinerário. A ação ocorreu em represália à operação da Polícia Militar, que acontece nas comunidades da Nova Holanda e do Parque União.





De acordo com a PM, pessoas ligadas ao tráfico de drogas tomaram as chaves de dois caminhões que trafegavam pela Avenida Brasil e atearam fogo em objetos em diferentes pontos da Linha Vermelha. LEIA MAIS: Barricadas são incendiadas em represália à ação da PM na Gardênia Azul De acordo com a PM, pessoas ligadas ao tráfico de drogas tomaram as chaves de dois caminhões que trafegavam pela Avenida Brasil e atearam fogo em objetos em diferentes pontos da Linha Vermelha.

Uma equipe do O DIA esteve no local e constatou um caminhão da Comlurb fechando a pista lateral da Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, na altura da Rua Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda. Já na pista central, uma carreta foi atravessada na altura da estação BRT Rubens Vaz, no mesmo sentido. Além disso, manifestantes também incendiaram caçambas de lixo.

Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionadas e atuaram na desobstrução das vias. Os agentes também estão em contato com os motoristas responsáveis pelos veículos para auxiliar na remoção.

Por volta do 12h, reboques da prefeitura realizaram a retirada dos caminhões das pistas e auxiliavam no trânsito. As vias foram liberadas por volta de 12h30. O policiamento segue reforçado na região.

Em nota, a Comlurb informou que os funcionários estão em segurança na gerência. "A Companhia informa que tem como orientação suspender temporariamente os serviços quando há situações de conflito ou violência que possam expor os funcionários a riscos. A rotina é regularizada assim que a situação na área volte ao normal e as equipes tenham condições de atuarem sem correr perigo", informou em comunicado.

Linhas de ônibus impactadas



Segundo o Rio Ônibus, no momento, 42 linhas que passam pela Av. Brasil, na altura de Manguinhos, estão com a operação prejudicada devido ao fechamento da via. Após a liberação da avenida, a circulação entrou em processo de normalização.

Veja as linhas afetadas:



292 Engenho da Rainha x Castelo

300 Sulacap x Candelária

315 Recreio x Central

321 Bancários x Castelo

323 Bananal x Castelo

324 Ribeira x Candelária

325 Ribeira x Castelo

326 Bancários x Castelo

327 Ribeira x Castelo

328 Bananal x Candelária

335 Cordovil x Tiradentes

342 Jardim América x Castelo

348 Riocentro x Candelária

361 Recreio x Castelo

355 Madureira x Tiradentes

362 Honório x Castelo

369 Bangu x Candelária

378 Mal Hermes x Castelo

384 Pavuna x Passeio

386 Anchieta x Candelária

388 Cesarão x Candelária

393 Bangu x Candelária

397 Campo Grande x Candelária

399 Pavuna x Passeio

483 Penha x General Osório

484 Olaria x Copacabana

485 Fundão x General Osório

497 Penha x Largo do Machado

498 Penha Circular x Largo do Machado

665 Pavuna x Saens Peña

SVA665 Pavuna x Saens Peña

SVB665 Pavuna x Saens Peña

901 Bonsucesso x Bananal

906 Jardim América x Caju

910 Bananal x Irajá

975 Madureira x Fundão

979 Madureira x Fundão

2303 Cesarão x Carioca

2336 Campo Grande x Castelo

2339 Campo Grande x Castelo

2343 Ribeira x Castelo

2344 Bancários x Castelo



Operação

Segundo a Polícia Militar, a ação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e os roubos de cargas e veículos praticados por criminosos do Comando Vermelho (CV) que atuam na região. Até o momento, não há informação sobre pessoas presas.

Na ação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) atuam nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda, áreas sob influência da facção.

A operação conta ainda com o apoio de policiais militares do 22º BPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que reforçam o perímetro de segurança no entorno das comunidades onde atuam as unidades especializadas da PM.

Até o momento, agentes do Bope apreenderam um fuzil, uma pistola, munições, carregadores e 27 tabletes de maconha no Parque União. O material foi apresentado na 21ªDP (Bonsucesso), na Zona Norte.

Impactos na educação

Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação informou que, na região da Nova Holanda, 13 escolas suspenderam as aulas.



Já a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) esclareceu que mantém atividades acadêmicas e administrativas, mas orienta professores a não aplicar provas e avaliações

"Diante das operações policiais realizadas nesta manhã no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, com registros de confrontos, a Universidade recomenda à comunidade acadêmica atenção redobrada nos deslocamentos e que sejam evitadas áreas com ocorrências de segurança ou bloqueios. A UFRJ orienta os professores a não aplicar provas ou outras atividades avaliativas nesta quarta-feira, a fim de evitar prejuízos acadêmicos aos estudantes com dificuldades para chegar aos campi", disse em comunicado.