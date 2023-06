Polícia Militar prende liderança do tráfico de comunidade de Macaé

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste domingo (18), um criminoso apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas da comunidade da Nova Holanda, no município de Macaé, no Norte Fluminense. Equipes do 32º BPM (Macaé) chegaram ao homem, que era considerado foragido, depois de informações passadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a PM, os policiais militares foram até o bairro Piranema, onde conseguiram encontrar o traficante. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão. A ocorrência foi encaminhada para a 123ª DP (Macaé). O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.