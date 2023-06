Manoel Soares diz que saída da Globo representa início de novo ciclo

Rio - Depois de ter sua saída anunciada pela TV Globo nesta sexta-feira (30) Manoel Soares usou as redes sociais para se posicionar sobre o assunto, informando aos fãs que não está triste com a mudança na vida profissional. Segundo o apresentador, a fase representa o "início de um outro ciclo", além de proporcionar que passe um pouco mais de tempo com os filhos.

Atualmente, Manoel se dividia entre a apresentação do "Encontro com Patrícia Poeta" e do "Papo de Segunda", no GNT. Em um vídeo publicado nas redes sociais durante a tarde, ele falou sobre a importância de viver os momentos.

"Obviamente todo ciclo muitas vezes se encerra e é o caso agora. Mas tá tudo bem, eu não estou triste, não estou magoado em hipótese nenhuma. Pelo contrário, tenho muitos amigos na TV Globo, muitos desses que eu vou levar pra vida inteira e isso não é o fim de nada, só o início de um outro ciclo, porque a gente sabe que esse Brasil é grande e nós temos muitas histórias para contar e nós temos muitos projetos bacanas para fazer", disse.

Na legenda do vídeo, o jornalista refletiu sobre os seis anos em que esteve na emissora, além de agradecer o carinho do público. "Amigos, gostaria de dividir com vocês que hoje encerramos um capítulo na minha história profissional. Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai. Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos a minha vida", escreveu na legenda.

Com a saída de Manoel, Tati Machado e Valéria Almeida, passam a comandar o "Encontro" durante as férias de Patrícia, que se ausenta a partir da próxima segunda-feira (03) e volta apenas em duas semanas, com novidades já anunciadas para seu retorno.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manoel Soares (@manoelsoares)