Rio 40 Graus: cachorro entra em isopor para se refrescar e viraliza; assista ao vídeo

Fazendo jus ao filme "Rio,40 graus", o calor na cidade do Rio de Janeiro nesse último fim de semana não estava para amadores. No desespero para se refrescar, viralizou o vídeo de um cachorro que entrou dentro de um isoporzinho forrado com gelo para tentar amenizar o calor da cidade maravilhosa. No meio de refrigerantes e cervejas, o cachorro deitou e conseguiu se refrescar por um tempinho. Assista ao vídeo!

Cachorro entra em um isopor para se refrescar no calor do RJ.



Reprodução/TikTok#MeiaHora pic.twitter.com/SESrj4uGIo — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 13, 2023