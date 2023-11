Vídeo: Modelo desfila em velório e choca web

Uma modelo norte-america fez uma homenagem para lá de inusitada durante o velório de um amigo. Erica Carrington decidiu desfilar em direção ao caixão aberto em que estava o designer de roupas Vernest Moore, falecido em 22 de outubro. A cena foi publicada pela própria modelo no último dia 11 e viralizou nas redes sociais.



Na legenda do post que fez no Instagram, ela falou sobre a homenagem. "Não consigo crer que esta foi a minha última caminhada para ti, por isso não será! De agora em diante, mesmo que não esteja desfilando para você, vou desfilar com você, porque sei que estará sempre comigo". Assista!

Modelo desfila em velório e choca web



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/xRwXHtU7jL — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 14, 2023