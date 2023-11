Um homem foi flagrado abraçado com a amante em missa na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o cunhado surpreende o adúltero. "Que papelão! Com a amante dentro da igreja? Minha irmã está esperando lá fora. Um homem desse tamanho", disse. Visivelmente sem graça, o rapaz se afasta da amante e caminha para sair da igreja. Assim que chega na rua, ele encontra a esposa furiosa. "Cachorro, safado", disse a mulher aos gritos, enquanto agredia o marido. A amante continuou dentro da igreja e tentou disfarçar o quanto pôde diante da situação embaraçosa. O caso aconteceu no último domingo (13). Assista!

Fidelidade? Só a divina! Homem é flagrado com amante em missa



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/IKNeUFPJlB — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 14, 2023