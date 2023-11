Onda de calor! Homem frita ovos no asfalto em Duque de Caxias

Em meio à onda de calor no Rio de Janeiro, um homem viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (14), ao conseguir fritar ovos com uma frigideira encostada no asfalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. "Dá para acreditar, meu seguidor? Meio-dia em ponto. Olha como está quente", disse em vídeo publicado na web.

Durante a manhã, a capital registrou sensação térmica recorde. Às 9h15, em Guaratiba, na Zona Oeste, o índicé bateu 58,5°C, o maior já registrado desde que o sistema Alerta Rio, da prefeitura, começou a fazer medições, em 2014. A máxima anterior era de 58,3°C, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. Assista!