Vídeo: Briga de trânsito termina em abraço

Uma cena inusitada chamou atenção no bairro Parque Amazônia, em Goiânia. Após uma discussão de trânsito, dois homens trocaram socos no meio da rua. Porém, a desavença terminou em um cordial abraço. A briga durou cerca de dois minutos e, assim que as agressões cessaram, ambos se despediram amigavelmente. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Niterói e Expedicionário José Goiano, na quinta-feira (28). Um morador da região registrou o momento e o vídeo viralizou nas redes sociais. Assista!

Briga de trânsito termina em abraço



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/NRcAlmZshH — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 30, 2023