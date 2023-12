Viralizou na internet, nesta sexta-feira (29), vídeo que mostra um guarda municipal fardado com uma lata de cerveja no banco de trás de uma viatura, enquanto outros agentes aparecem conversando e sorrindo dentro do mesmo veículo.



A Corregedoria da Guarda Municipal instaurou procedimento investigativo e afirmou em nota que está apurando o caso. "A Corregedoria da Guarda Municipal já está ciente do vídeo e iniciou um processo investigativo para identificar os guardas municipais e verificar a conduta deles". O local do ocorrido ainda não foi divulgado. As informações são do Jornal O Dia.

Flagrante: Guardas Municipais são filmados com lata de cerveja em viatura



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/QR1vg5avWS — Jornal Meia Hora (@meiahora) December 30, 2023