Vídeo: Bloco abre corredor e comemora entrada de noiva na igreja

No último sábado (20), foliões que se divertiam na Rua do Ouvidor, no Centro do Rio, abriram passagem para a entrada de uma noiva na Igreja Nossa Senhora dos Mercadores da Lapa. O casamento coincidiu com a realização do bloco carnavalesco 'Samba do Ouvidor', mas o que poderia ser um problema, virou festa.



Em vídeo publicado nas redes sociais pela noiva, a bibliotecária Fernanda Duarte, é possível ver a multidão vibrando com o momento. "Marcou minha vida para sempre: casei com o amor da minha vida e virei a “rainha do Rio antigo” ou até a “Fernanda da Ouvidor. Foi lindo! Foi mágico! Eu amo o Rio, amo o Rio antigo, amo a Rua do Ouvidor”, escreveu ela na legenda da postagem. Assista!