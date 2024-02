Neste domingo (18), viralizou nas redes sociais vídeo em que motorista assusta jovens que conversavam na entrada de uma comunidade no Rio de Janeiro. O homem passa lentamente em um carro com vidros fumê e causa desconfiança do grupo. Em seguida, retorna de surpresa com a janela aberta e gritando, o que faz todos fugirem em disparada.



"Nem eu ficaria aí esperando o que poderia acontecer. Só fico pensando no risco de gravar um vídeo desses. Se tem meia dúzia armada. Daria a maior confusão", alertou um internauta. "Mergulharam de cara", brincou outro. Assista!

Pegadinha! Motorista assusta jovens na entrada de comunidade no Rio



Crédito: Reprodução Redes Sociais/@lucasnevesofficial pic.twitter.com/qVjUIjEJw6 — Jornal Meia Hora (@meiahora) February 19, 2024