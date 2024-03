Bombeiros são acionados para resgatar cadáver em rio e encontram homem bêbado

Um caso inusitado aconteceu na cidade de Itabuna, cidade do interior da Bahia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores que acreditaram ter avistado um cadáver na margem do Rio Cachoeira. Ao chegar no local, militares encontraram um corpo na água e, acreditando se tratar de uma pessoa morta, iniciaram o procedimento de remoção. Após a retirada, porém, se surpreenderam ao descobrir que o homem estava vivo e com sinais de embriaguez. O fato aconteceu no último sábado (2).



Presentes registraram o resgate em vídeo. Apenas o rosto e parte do tronco estavam fora da água, que aparentemente não seria própria para banho. O homem foi levado para um hospital na região e liberado após exames.Assista!

Bombeiros são acionados para retirar corpo de rio, mas encontram homem bêbado dormindo em Itabuna, na Bahia.#Resgate #Rio #Bombeiros #ODia



Crédito: Reprodução — Jornal O Dia (@jornalodia) March 5, 2024