Dia da mentira? Camisas de time por R$ 1 gera memes na web

Imagine comprar a camisa do seu time preferido por apenas R$ 1. Essa foi a promoção oferecida, no último último domingo (31), por um loja online na Shopee. A notícia se espalhou no X (Twitter) e rapidamente os termos “1 real” e “shopee” ficaram entre os mais procurados. Mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. Após atrair milhares de compradores com preço muito abaixo do praticado no mercado, a página do vendedor foi excluída nesta segunda feira (1) e deixou de atender os usuários. Mesmo levando em consideração que fossem falsificadas, as peças costumam ser vendidas pelo valor mínimo de R$ 50.



Os usuários das redes sociais não perderam a oportunidade de fazer piadas sobre o que consideraram ser um golpe de primeiro de abril, o dia da mentira. “Mas também, 1° de abril vocês acreditarem numa loja estar vendendo camisas por 1 real. Vocês estão tirando”, brincou um internauta. Outro disse estar indignado por não receber reembolso: “A loja das camisas de 1 real foi banida da Shopee e eu não recebi meu reembolso de 1 real de volta“, reclamou. Segundo informações da Shopee, a loja havia sido criada há apenas seis dias e não possuía qualquer avaliação ou venda finalizada.

o chinês da loja de 1 real deletou a loja...

repito, o chinês deletou a loja das camisetas de 1 real... pic.twitter.com/HRWBeCop9T — Papos (@paposfut) April 1, 2024 A loja das camisas de 1 real foi banida da Shopee e eu não recebi meu reembolso de 1 real de volta pic.twitter.com/SZmT6Kahl2 — lype (@lypecrf) April 1, 2024