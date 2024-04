Viralizou! Estudante de medicina telefona para pacientes do SUS após consulta

O estudante de medicina Lurdiano Freitas tem feito sucesso nas redes sociais por sua conduta acolhedora na relação com os pacientes. Ele tem 29 anos e atua em uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Em vídeo que viralizou na web, Lurdiano aparece telefonando para um homem identificado como senhor Joaquim uma semana após o atendimento. Durante a conversa, pede atualizações sobre o estado de saúde e diz estar com saudades. A ação de humanizar o trato com os pacientes, principalmente os mais velhos, faz parte do projeto “Ligações de afeto’, criado pelo estudante e desenvolvido ao lado da colega de estágio Luana Clara, sob supervisão da professora Dra. Aiala Xavier. Assista!

#medicina #estudantedemedicina #estudiantedemedicina #medstudent #afya ♬ som original - Lurdiano Freitas | MEDICINA @lurdiyear O final desse vídeo Quando eu decidi que faria medicina eu tinha um propósito bem definido que ajudar as pessoas. Em um projeto criado pelo meu grupo chamado “ligações de afeto”, (já deixei vídeo dele aqui no perfil com a Dra. Aiala e a Luana Clara ) após os atendimentos, ligamos para os nossos pacientes uma semana depois da consulta para saber se eles melhoraram com as nossas condutas. Em especial, nos apegamos ao seu Joaquim… Solicitamos um exame que demorou a sair e estávamos ansiosos pelo resultado para ajudá-lo. Nesse dia, ao chegar para o atendimento, o exame tinha saído, mas ele não tinha conseguido buscar. Então decidimos ir buscar o exame com ele… E assim, Cada dia que passa vou aprendendo que a minha profissão não se resume a um consultório, não se resume a um atendimento e sim sobre uma alma humana tocando a outra. E a pergunta que sempre me faço nunca é “porque fazer isso” mas “porque não fazer?” Em breve medico pela a @Afya . . . . . . . . . #lurdiyear