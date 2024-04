Carioca? Embaixador da Coreia do Sul solta a voz no samba

Nesta segunda-feira (15), o embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, marcou presença no Samba do Trabalhador, em Andaraí, Zona Norte do Rio, e viralizou na web ao aparecer cantando os clássicos 'Trem das Onze', de Adoniran Barbosa, e ‘Tá escrito’, do grupo Revelação. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o diplomata soltando a voz e animando o público presente.



“Apareceu do nada no Samba do Trabalhador e mandou duas no microfone como se tivesse nascido numa esquina qualquer de Oswaldo Cruz. O poder do samba é inacreditável”, comentou um internauta. “Esse embaixador da Coreia do Sul é viciado em viver intensamente a brasilidade”, disse outra. Não é a primeira vez que Kim surpreende cantando músicas brasileiras. O embaixador ‘cantor’ já havia chamado atenção ao interpretar 'Evidências’, de José Augusto, durante evento em Brasília para assistir ao jogo entre Brasil e Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022. Nem a derrota da seleção coreana por 4 a 1 tirou a alegria do embaixador.

