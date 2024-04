Viralizou! Homem grava briga dentro de ônibus no Rio

Viralizou nas redes sociais, neste final de semana, vídeo em que homem mostra uma discussão generalizada dentro de ônibus da linha 388 (Cesarão x Carioca). Incomodado com a situação, mas tentando manter o bom humor, o passageiro desabafou: "O ônibus sem ar condicionado, o pau quebrando e eu doido pra chegar em casa. Bagulho doido”. A causa da confusão não foi divulgada.



A linha 388 possui o itinerário mais longo da cidade. Somadas ida e volta. percorre 140 quilômetros desde o Cesarão, em Santa Cruz, Zona Oeste, até a Igreja da Candelária, no Centro. Cada viagem leva em média três horas. São 110 paradas, passando por locais como Jardim Palmares, Vila Kennedy e Praça do Engenho.

- Enquanto isso no 388 (Cesarão x Carioca). pic.twitter.com/Fcztzy7FzZ — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 15, 2024