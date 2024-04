Viralizou! Ambulante reclama de ganhar menos que pedintes

Nesta quarta-feira (24), viralizou na web vídeo gravado no ramal de trens Japeri, na Baixada Fluminense, em que um ambulante reclama por ganhar menos que pedintes na região. "Fico boladão. Saio de casa para trabalhar com R$ 10, ralo para caramba levando peso. Tô querendo fazer R$ 12 para comprar minha quentinha. Aí passa um pedinte com criança, fala as mesmas palavras para todo mundo e todo mundo dá dinheiro. Tem duas coisas que eu odeio: pedinte e pedinte", afirmou o vendedor.

Nas redes sociais, muitos comentaram o caso. "O próprio governo faz o povo preferir esmola do que emprego. Continua na luta irmão, uma hora Deus abençoa", escreveu um internauta. "Hoje eu vi um falando nem quatro frases com uma coroa e conseguiu 10 conto. Até eu fiquei com inveja dele", comentou outro. Assista!