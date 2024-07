O artista circense americano Andrew Stanton chocou a web após uma inusitada demonstração de força durante apresentação no programa italiano ‘Lo Show Dei Record’. Primeiro ele prendeu dois ganchos na cavidade ocular e puxou um Cadillac de aproximadamente 2,4 toneladas. Em seguida, ergueu sua assistente de palco que pesa 59kg. Em razão dos feitos, Andrew entrou para o Guinness Book como recordista de levantamento de peso com as orbitas oculares. Assista!