Entrevista viraliza após resposta inusitada sobre esportes perigosos: ‘Peguei mulher casada’

Em vídeo que viralizou nesta quarta-feira (24), um homem trouxe novo significado ao termo "esporte perigoso". Durante entrevista ao influenciador Andrei Pilgrin, o rapaz foi questionado se já havia praticado alguma modalidade radical."Já me envolvi com mulher casada e emprestei dinheiro de agiota". A resposta bombou na web e muitos brincaram com a situação. ‘Ele ri na cara do perigo’, disse uma internauta. ‘Esse daí foi picado por cobra e quem saiu envenenado foi a cobra’, ironizou outro. Assista!