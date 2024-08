Vídeo: Esteticista viraliza ao mostrar mulher que não lavava cabelo há um ano

A esteticista Vanessa Lanuzy surpreendeu a web nesta quinta-feira (1) ao compartilhar nas redes sociais o processo de recuperação das madeixas de uma mulher que não lavava e penteava o cabelo há cerca de um ano. No vídeo, que já conta com mais de um milhão de visualizações, a especialista explica que rejeitou fazer o alisamento pedido pela cliente. Em vez disso, a convenceu a fazer um corte simples. 'Tinha lugar que a tesoura não conseguia cortar de tão grudado e tão duro que estava. Logo que eu faço a retirada do cabelo, ela dá um sorriso de alívio", conta Vanessa.



Na web, muitos ficaram impressionados com o caso. “Gente, como que consegue ficar um ano sem lavar o cabelo? Eu fico dois dias, começa a coçar, eu tenho que lavar”, disse uma internauta. Já outros se solidarizam e pediram para que a mulher não fosse julgada. “Ninguém sabe da história de ninguém até ser contada. Que ela renasça daqui pra frente”, desejou uma seguidora. Assista!