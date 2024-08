No último domingo (4), uma coletora de laranjas encontrou um escorpião na fralda geriátrica do pai, internado no Hospital Municipal Frei Caneca, em Frutal, Minas Gerais. Em entrevista ao portal G1, a mulher explicou que deixou os pertences no chão porque a mesa do quarto estava quebrada. "Quando fui pegar a fralda para colocar nele, decidi sacudir. É um costume que eu tenho. E para minha surpresa, o escorpião caiu quando eu balancei", contou.



Preferindo não se identificar, a coletora disse que já vivenciou diversos momentos de descaso na unidade: “Já vi de tudo: baratas, escorpiões, muita sujeira”. A direção do hospital negou as acusações e emitiu nota na qual afirma estar "com o processo de dedetização absolutamente em dia”. Assista!

Denúncia! Mulher encontra escorpião na fralda do pai em hospital.



