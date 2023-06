MEIA estreia ‘bate-papo’ ao vivo nesta quarta, 21, com parceria com Portal iG

Um bate-papo vespertino com muita informação, mas com a informalidade e a irreverência que são característica do jornal MEIA HORA: é o que promete a ‘Resenha do MEIA’, novo “ao vivo” que estreia nas redes sociais do jornal nesta quarta-feira, 21 de junho. O novo produto é fruto de uma parceria com o Portal iG , que retransmitirá a atração em sua Home Page.



Sob o comando de Rafael Ávila e Vitor Blanco, integrantes da equipe de redes sociais, a live será veiculadas às terças, quartas e quintas-feiras, sempre às 15h30, e abordará os assuntos de maior engajamento tanto nas redes do Portal iG quanto no MEIA HORA, incluindo a repercussão da capa do jornal impresso do dia.



O jornalista Leão Lobo, colunista do MEIA, será o entrevistado do primeiro episódio. E você é nosso convidado: não perca!