Renata Lo Prete ‘viraliza’ ao cantar hit de Gloria Groove

Renata Lo Prete, apresentadora do ‘Jornal da Globo’, causou comoção na noite deste sábado, 5, ao ser flagrada entoando o hit ‘Vermelho’, durante a apresentação da cantora Gloria Groove ao vivo no Altas Horas. A jornalista, aliás, estava posicionada no ‘Mesão da Esperança’ recebendo ligações dos doadores da campanha ‘Criança Esperança’, promovida anualmente pela TV Globo em parceria com a Unesco.

simplesmente renata lo prete cantando vermelho da glória groove pic.twitter.com/yjS3p8cOW2 — luscas ™️ (@luscas) August 6, 2023



Minutos após a repercussão nas redes sociais, Gloria e Renata repetiram o refrão da música lado a lado em um vídeo produzido para o Twitter da emissora. Comandado por Serginho Groisman há 20 anos, o programa de auditório geralmente é gravado durante a semana para ser transmitido nas noites de sábado mas, excepcionalmente, foi exibido ao vivo num esforço para turbinar as doações para a campanha de arrecadação.