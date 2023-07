Paulo Vilhena, Carol Nakamura e mais famosos são confirmados em 'No Limite'

Rio - A TV Globo anunciou o elenco de "No Limite - Amazônia" , nesta terça-feira, durante os intervalos da novela "Vai na Fé". A edição deste ano traz a novidade de mesclar participantes anônimos e famosos para formar o grupo de 15 competidores, no total. As celebridades confirmadas para disputar pelo prêmio de R$ 500 mil são Paulo Vilhena, Carol Nakamura, Claudio Heinrich e Mônica Carvalho.

Paulo Vilhena

Paulo ficou conhecido por atuar na série "Sandy & Júnior", que marcou sua estreia na televisão, em 1998. Desde então, o ator e cantor de 44 anos foi repórter do extinto "Vídeo Show" e atuou em diversas novelas como "Coração de Estudante", "Celebridade", "Paraíso Tropical", "Morde & Assopra", "Império", "Pega Pega" e "O Sétimo Guardião". Em junho deste ano, o artista oficializou sua união com a modelo Maria Luiza Silveira. Os dois estão juntos desde 2020 e esperam a primeira filha juntos, que se chamará Manoela.

Seu maior desafio será ficar longe da família e se manter sereno diante das adversidades. Revela que sua estratégia é atuar em equipe, dividir responsabilidades e tentar criar uma rotina para o grupo. Como pontos fortes, destaca a sua resiliência, tranquilidade e preparação física. Gosta de comer bem, ter conforto e de pessoas que ajudam com afazeres. Com o prêmio, quer comprar um veleiro e curtir com a família e amigos.

Carol Nakamura



Carol também é personalidade conhecida entre o público da Globo desde sua atuação de mais de dez anos como assistente de palco e apresentadora do "Domingão do Faustão". Em 2016, estreou como atriz na pele de Hiromi, na novela "Sol Nascente". Atualmente, a bailarina e atriz de 40 anos é casada com Gui Leonel, ator e ex-participante do reality "De Férias com o Ex", da MTV. O casal chegou a adotar um menino em 2019, mas, no ano passado, a criança decidiu voltar a morar com sua família biológica. Carol também é mãe do artista plástico Juan Nakamura, ex-namorado da atriz Erika Januza.

A distância da família e de seus 17 cachorros, a falta de conforto e de cuidados pessoais serão desafiadores para ela. Antenada ao zodíaco, prevê que a convivência com certos signos pode ser mais complicada. Dentre seus pontos fortes, destaca seu preparo físico e equilíbrio, por conta da dança. Por outro lado, sabe que tem mania de se meter onde não é chamada, e isso pode a prejudicar. Com o prêmio, quer concluir a obra da sua casa, construir uma área para seus cachorros e investir na carreira.

Claudio Heinrich



Assim como Vilhena, Claudio é outro nome que integrou o elenco da novela "Coração de Estudante", além de ter atuado em outros folhetins como a primeira temporada de "Malhação", "Era Uma vez", "Pecado Capital" e no papel principal de "Uga Uga". Sua estreia na emissora carioca aconteceu como um dos paquitos do "Xou da Xuxa", quando tinha 15 anos. Também apresentou o programa "Globo Ecologia". Hoje, aos 50 anos, é instrutor de jiu-jitsu e grava a série policial "Réus", do canal Prime Box Brasil.

Heinrich é casado com a produtora cultural Claudia Colpo há nove anos e os dois são pais de um menino de 7 anos. Sua maior dificuldade será ficar longe da família e se manter sereno diante das adversidades. Fazer alianças e eliminar os competidores mais fortes estão em seus planos. Como pontos fracos, Claudio cita o seu jeito exigente consigo mesmo e com os outros. Com o prêmio, deseja investir no filho e em sua própria carreira.

Mônica Carvalho

Cria de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Mônica fez sua estreia na televisão como a modelo vista na abertura de "Mulheres de Areia" (1993), novela que é reexibida atualmente na "Edição Especial" da Globo. A musa já havia desfilado para diversas marcas e o sucesso com o folhetim de Ivani Ribeiro a levou a posar três vezes para a capa da revista 'Playboy'. Sua última aparição nas telinhas foi em "Tempo de Amar", de 2017. Roteirizou e protagonizou o filme "Saraliaeleia" ao lado de Danielle Winits e Henri Castelli; o longa ainda não tem data prevista para estreia nos cinemas.



Destaca que não deixa de falar o que pensa e odeia mentiras, mas confessa que pode omitir alguns detalhes no jogo. Seu maior desafio será a saudade das filhas, dormir no mato e a falta de conforto. Gosta de comer bem e de pessoas que ajudem nos afazeres. Seus pontos fortes são resiliência, tranquilidade e preparação física. Com o prêmio, quer viajar com a família e investir na própria carreira.