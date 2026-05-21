Andressa Urach aconselha mulher de Endrick e dá o que falar

Rio - Andressa Urach aconselhou Gabrielly Miranda, mulher do jogador Endrick, convocado para a Copa do Mundo deste ano, através de uma mensagem enviada no direct do Instagram. A criadora de conteúdo adulto alertou a influenciadora sobre relacionamento dela no meio do futebol e sugeriu cuidados com dinheiro, redes sociais e rotina do jogador.



"Oi Gabi, não te conheço. Mas conheço o mundo do futebol... tenha sabedoria e guarde o dinheiro de vocês. Nunca sabemos o dia de amanhã... não deixe teu esposo sozinho. Tenha o Instagram dele, localização dele e WhatsApp dele", escreveu Andressa na mensagem enviada.

Na sequência, ela afirmou que "o mundo do futebol é muito sujo" e acrescentou: "Até hoje o único jogador temente a Deus que eu vi foi o Kaká. Já todos os outros são mentirosos... falam de Jesus, mas traem suas esposas". Ao repostar a própria mensagem nos stories, na última terça-feira (19), comentou: "Espero que ela siga meu conselho...".



A publicação repercutiu nas redes sociais justamente, porque veio num momento em que Gabrielly vive uma fase bastante exposta ao lado de Endrick. Grávida do primeiro filho do casal, ela tem compartilhado registros da gestação e acompanhado a ascensão do atleta.

Entre os internautas a situação foi comentada. "Acho engraçado ela se achar relevante o suficiente pra sair dando conselhos não solicitados... tipo, olha pra vida dela sabe", escreveu a uma usuária do X, antigo Twitter. Em resposta, um perfil ironizou: "Mas acho (que) por isso ela fala com tanta propriedade. Costumam trair com ela, uma grande parte". A autora do post respondeu, aos risos: "Você tem razão".

Sem resposta aparente para Andressa, Gabrielly mostrou a barriga de gravidez em uma selfie, publicada no Instagram, após se exercitar nesta quinta (21). “Treinamos”, escreveu, em referência a ela e ao bebê.