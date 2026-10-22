'A Fazenda 18': Thaíde é o sexto fazendeiro do reality

Thaíde venceu a Prova do Fazendeiro realizada na noite de quarta-feira (21) em "A Fazenda 18", da Record, e escapou da quinta roça da temporada . O rapper levou a melhor em disputa contra Catherine e Gabriel. Vetada pelo cantor, Tina não encarou a dinâmica e está automaticamente na berlinda.

fotogaleria

O desafio envolvia raciocínio rápido e agilidade para responder questões de geografia. Adriane Galisteu indicava o produto que fazia referência a um estado brasileiro. Os peões precisavam adivinhar o lugar, pegar a bandeira correspondente, o item indicado pela apresentadora, atravessar uma raia e apertar o botão para validar a resposta.

Catherine foi eliminada na primeira fase. Na disputa final, Thaíde respondeu antes de Gabriel e escapou do risco de eliminação. Na noite desta quinta-feira (22), a votação do público decidirá qual participante deixará a corrida pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Deu aula de geografia! Thaíde mandou bem e garantiu o chapéu de Fazendeiro da semana! #ProvaDoFazendeiro Acesse https://t.co/n6CWE4OvRl para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos https://t.co/WsoiMvxtzN — A Fazenda (@afazendarecord) October 22, 2026

Formação da roça

Dono do lampião, Jônatas ficou imune junto de Maíra graças ao poder da Chama Amarela. Já o fazendeiro Alfredo indicou Catherine para a roça. "Ela não entrou no jogo, só entrou na casa. Não teve nenhum embate expressivo, não se deu bem em provas. [...] Se juntou a um cara que não deixa ela fazer nada. Ela pegou cocô de cavalo e jogou na cama de duas mulheres, ela fez isso com muita honra. Acho que uma pessoa que fala tanto de Deus, não sei se esse é um ato coerente", justificou.

Tina foi a mais votada entre os participantes e ocupou o segundo banco. Após ganhar o poder da Chama Vermelha, Ana Bruna ficou responsável por decidir a puxada da baia e escolheu Thaíde. No Resta Um, Gabriel pediu aos aliados para sobrar e ocupou o último banco. O ex-marido de Mara Maravilha vetou Tina da disputa pelo chapéu de fazendeiro.

Os roceiros

Catherine Bascoy: Natural de São Paulo, a influenciadora de 25 anos mora atualmente em São Bernardo do Campo. Bacharel em música, ela divide sua rotina, experiências pessoais, estilo de vida, música e projetos artísticos com seus seguidores nas redes sociais.

Gabriel Torres: O apresentador e ator de 36 anos nasceu em Campinas (SP). Ex-marido da apresentadora Mara Maravilha, ele tem um filho, Miguel. O artista já foi jurado do "Canta Comigo" por cinco temporadas. Apresentou duas temporadas de um reality musical e uma temporada de um reality para corretores e empreendedores.

Tina Calamba: Natural de Huambo, na Angola, a modelo e jornalista de 33 anos mora atualmente em São Paulo. Conhecida pela participação no "BBB 23", ela, que é mãe de Raquel e Alana, já foi eleita Miss Benguela em 2012 e é autora Autora do livro "O Poder da Ousadia".