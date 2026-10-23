'A Fazenda 18': Catherine é a quinta eliminada do reality

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Ela ainda deixou uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Gabriel pode conceder imunidade a outro peão na próxima formação de roça e escolheu Alfredo. Já Tina ganhou R$ 5 mil após optar por deixar a sede sem frango, peixe e carne por 48 horas.

No discurso, Adriane Galisteu comentou o desempenho dos três participantes no jogo. "Num reality show, aparecer é fundamental. E pra aparecer, vocês precisam uns dos outros, dos adversários. Nessa roça, a gente tem um exemplo, que é a Cathe e a Tina. O confronto entre vocês deu enredo. Esse confronto com a Tina te trouxe pro jogo. Ficar a margem dos conflitos, sem protagonizar nenhum deles, deixa qualquer um invisível. Gabriel, depois de tantas semanas você ainda não apareceu no jogo. Ninguém veio aqui para passar despercebido", afirmou.

A eliminação da influenciadora foi a segunda baixa no elenco no mesmo dia. Depois de Jottapê, Jônatas Faro também desistiu do reality show e comunicou a decisão na oficina. O programa exibiu o momento em que o ator deixa "A Fazenda". "Produção, bom dia. Quero agradecer por tudo. Experiência incrível. Oficialmente, estou saindo do jogo", anunciou.

Veja o momento em que Jônatas comunicou sua desistência. #EliminaçãoAFazenda Acesse https://t.co/n6CWE4OvRl para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com sete sinais exclusivos https://t.co/x004PIjEzk — A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2026

Formação da roça

Dono do lampião, Jônatas ficou imune junto de Maíra graças ao poder da Chama Amarela. Já o fazendeiro Alfredo indicou Catherine para a roça. "Ela não entrou no jogo, só entrou na casa. Não teve nenhum embate expressivo, não se deu bem em provas. [...] Se juntou a um cara que não deixa ela fazer nada. Ela pegou cocô de cavalo e jogou na cama de duas mulheres, ela fez isso com muita honra. Acho que uma pessoa que fala tanto de Deus, não sei se esse é um ato coerente", justificou.

Tina foi a mais votada entre os participantes e ocupou o segundo banco. Após ganhar o poder da Chama Vermelha, Ana Bruna ficou responsável por decidir a puxada da baia e escolheu Thaíde. No Resta Um, Gabriel pediu aos aliados para sobrar e ocupou o último banco. O ex-marido de Mara Maravilha vetou Tina da disputa pelo chapéu de fazendeiro.

A eliminada

Catherine Bascoy: Natural de São Paulo, a influenciadora de 25 anos mora atualmente em São Bernardo do Campo. Bacharel em música, ela divide sua rotina, experiências pessoais, estilo de vida, música e projetos artísticos com seus seguidores nas redes sociais.