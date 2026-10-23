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Celebridades e TV

'A Fazenda 18': Catherine é a quinta eliminada do reality

Influenciadora conquistou apenas 13,98% dos votos para continuar no jogo em berlinda contra Gabriel e Tina

Catherine Bascoy foi eliminada de 'A Fazenda 18'
Catherine Bascoy foi eliminada de 'A Fazenda 18' -
Catherine Bascoy foi a quinta eliminada de "A Fazenda 18", da Record, com 13,98% dos votos na noite de quinta-feira (22). A influenciadora não resistiu à disputa pela preferência do público contra Gabriel e Tina. Thaíde venceu a prova do fazendeiro e escapou do risco de deixar o reality show.
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Catherine, Gabriel e Tina se enfrentaram na roça - Reprodução de vídeo
Catherine recebeu apenas 13,98% dos votos - Reprodução de vídeo
Catherine Bascoy foi eliminada de 'A Fazenda 18' - Antonio Chahestian/RECORD
Ela ainda deixou uma "herança" para cada um dos roceiros salvos. Gabriel pode conceder imunidade a outro peão na próxima formação de roça e escolheu Alfredo. Já Tina ganhou R$ 5 mil após optar por deixar a sede sem frango, peixe e carne por 48 horas.
No discurso, Adriane Galisteu comentou o desempenho dos três participantes no jogo. "Num reality show, aparecer é fundamental. E pra aparecer, vocês precisam uns dos outros, dos adversários. Nessa roça, a gente tem um exemplo, que é a Cathe e a Tina. O confronto entre vocês deu enredo. Esse confronto com a Tina te trouxe pro jogo. Ficar a margem dos conflitos, sem protagonizar nenhum deles, deixa qualquer um invisível. Gabriel, depois de tantas semanas você ainda não apareceu no jogo. Ninguém veio aqui para passar despercebido", afirmou. 
A eliminação da influenciadora foi a segunda baixa no elenco no mesmo dia. Depois de Jottapê, Jônatas Faro também desistiu do reality show e comunicou a decisão na oficina. O programa exibiu o momento em que o ator deixa "A Fazenda". "Produção, bom dia. Quero agradecer por tudo. Experiência incrível. Oficialmente, estou saindo do jogo", anunciou. 

Formação da roça 

Dono do lampião, Jônatas ficou imune junto de Maíra graças ao poder da Chama Amarela. Já o fazendeiro Alfredo indicou Catherine para a roça. "Ela não entrou no jogo, só entrou na casa. Não teve nenhum embate expressivo, não se deu bem em provas. [...] Se juntou a um cara que não deixa ela fazer nada. Ela pegou cocô de cavalo e jogou na cama de duas mulheres, ela fez isso com muita honra. Acho que uma pessoa que fala tanto de Deus, não sei se esse é um ato coerente", justificou.
Tina foi a mais votada entre os participantes e ocupou o segundo banco. Após ganhar o poder da Chama Vermelha, Ana Bruna ficou responsável por decidir a puxada da baia e escolheu Thaíde. No Resta Um, Gabriel pediu aos aliados para sobrar e ocupou o último banco. O ex-marido de Mara Maravilha vetou Tina da disputa pelo chapéu de fazendeiro.

A eliminada

Catherine Bascoy: Natural de São Paulo, a influenciadora de 25 anos mora atualmente em São Bernardo do Campo. Bacharel em música, ela divide sua rotina, experiências pessoais, estilo de vida, música e projetos artísticos com seus seguidores nas redes sociais.
 
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