'A Fazenda 18': Fran Almeida supera Maíra na Prova de Fogo

Fran Almeida venceu a Prova de Fogo que aconteceu na noite de domingo (25) em "A Fazenda 18" , da Record, e faturou o lampião com as chamas. A ex-integrante do "BBB 14" levou a melhor na disputa contra Maíra Charken.

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A dinâmica "Boliche de Legumes" exigia pontaria e agilidade. O desafio consistia em orientar um lançador vendado para derrubar os adversários fantasiados de legumes dentro de uma panela. O ajudante precisava seguir as orientações por voz para arremessar um pêndulo em formato de saleiro gigante.

Fran levou a melhor ao escolher Rikardo como lançador e concluiu a atividade em 2 minutos e 9 segundos. Para completar a estratégia, ela contou com o suporte dos ajudantes Renata, Mônica, Murilo, Daniel, Giovanna e Sérgio. Enquanto isso, Maíra estourou o tempo limite de cinco minutos ao lado do lançador, Alfredo, e dos ajudantes Mayk, Tina, Ana Bruna, Eduarda, Lucas e Ariela.

Fran ganha #ProvaDeFogo deste domingo https://t.co/75vOJ2BnHz — A Fazenda (@afazendarecord) October 26, 2026

Antes da Prova de Fogo, Adriane Galisteu revelou a decisão do público referente a votação do poder da Chama Vermelha. A opção mais votada foi a B: "Troque o quarto roceiro por qualquer peão à sua escolha, da sede ou da Baia". O comando da chama Amarela será revelado somente na formação da roça.

Como consequência da derrota, Maíra teve a missão de puxar três participantes para acompanhá-la na baia da semana. A ex-apresentadora do "Vídeo Show" escolheu Alfredo, Ana Bruna e Lucas. Um dos baieros ocupará o terceiro banco da roça.

Jogo que Segue

Na sexta-feira (23), Gabriel surpreendeu os peões ao desistir do reality show menos de 24 horas após voltar a berlinda junto de Tina. Na ocasião, Catherine recebeu apenas 13,98% dos votos para seguir na competição e foi a quinta eliminada do programa. No dia anterior, Jônatas Faro também abandonou a disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões.

Na semana anterior, Jottapê comunicou aos colegas que sairia da atração após Igor, aliado do grupo Alcateia, ser eliminado em roça disputada contra Eduarda e Renata. "Eu vou falar uma coisa e vocês escutam com o coração de vocês. Não quero que nenhum de vocês se sintam traídos, como se eu quisesse fazer alguma manipulação. Eu fiz uma promessa, que nem minha esposa sabe, ninguém sabe. Eu fiz uma promessa com Deus. Antes de qualquer coisa, quer dizer que estou disposto a cumprir", disse.

Jottapê prometeu ajudar os aliados quando estivesse fora do programa. "Eu já imaginava que vocês não entenderiam, mas preciso fazer o que eu prometi... Já cumpri meu propósito aqui dentro. Joga com seu coração e faz seu bom combate. Ajuda teu grupo, seja leal e não muda seu jeito. Tô tão em paz de ir embora que você não faz ideia. Tô com a alegria de cumprir uma missão".