Key Alves fala sobre os desafios da maternidade: 'É complexo'

Key Alves fez um relato no fim de semana sobre as dificuldades do puerpério e a exaustão na criação da filha, Rosamaria, de 10 meses, fruto do relacionamento com Bruno Rosa. A ex-BBB buscou quebrar a romantização da maternidade ao relatar o cansaço extremo, apesar de reconhecer o privilégio de ter o auxílio de uma rede de apoio.

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"Não é fácil ser mãe, não é fácil ter uma família, aguentar porrada, ficar de noite acordada, não é fácil. Então, respira, levanta e reage, que eu sei que tem muita gente passando por isso aí. E sozinha ainda. Tem muita mulher que cria os filhos sozinha", disse ela.

A jogadora de vôlei ressaltou o suporte que recebe de pessoas próximas, mas que ainda está descobrindo coisas sobre a maternidade. "Eu não vou reclamar porque eu ainda tenho pessoas que podem me ajudar. Mas, que é difícil, gente. E faz muito tempo que eu não venho aqui falar sobre maternidade com vocês, né? Tem dias que dá um choque de realidade assim, igual foi ontem para hoje, que é pra gente aprender a ser mãe".

Key desabafou sobre a demanda de Rosamaria pela atenção da mãe. "Maternidade é algo muito complexo e faz tempo que não venho falar sobre com vocês. Não vivo um mar de rosas, tenho apoio, mas minha filha 100% das vezes quer só eu e é onde o corpo cansa, dói, tenho sono e cansaço", detalhou.

"Ser mãe é difícil, nunca pensei que fosse tanto assim, mas como tenho milhões de pessoas me seguindo, acho meu dever vir falar sobre a maternidade. Tô sentindo tudo na pele, é muito difícil sim e não vou romantizar, eu amo minha filha, mas também sinto falta de mim sozinha, de descansar, de poder dormir bastante", acrescentou.

Novos ares

No domingo (25), Key Alves promoveu uma festa de despedida antes de seguir para os Estados Unidos, onde defenderá o Houston Volleyball na League One Volleyball (LOVB). O evento reuniu familiares, amigos próximos e o namorado, Bruno Rosa, além da filha, Rosamaria. Recentemente, a líbero se despediu do Osasco Vôlei Clube após conquistar os títulos do Campeonato Paulista e da Supercopa Feminina.

Uma página de torcedores do clube fez uma homenagem na despedida da jogadora. "Agora, um novo desafio te espera na LOVB Los Angeles, e eu desejo todo o sucesso do mundo nessa nova etapa da sua carreira. Que você brilhe muito, conquiste seus objetivos e continue encantando todo mundo com seu talento e sua personalidade! Obrigada por cada momento, Key! Você deixa sua marca por onde passa, e eu seguirei torcendo por você sempre, seja no Brasil ou nos Estados Unidos", escreveu.