Gabriel Torres explica desistência de 'A Fazenda 18'

Gabriel Torres compartilhou um vídeo na noite de segunda-feira (26) para esclarecer os motivos de desistir de "A Fazenda 18", da Record . O apresentador foi o terceiro participante da temporada a pedir para sair do confinamento logo após Jottapê e Jônatas Faro.

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"Eu queria muito que a minha história tivesse terminado de outra maneira, mas hoje eu preciso abrir o meu coração com você e contar algo que talvez as câmeras não tenham conseguido mostrar. Foram dias vivendo um dos maiores sonhos da minha vida, eu entrei naquela casa de coração aberto, disposto a conhecer pessoas, respeitar diferenças, viver uma experiência", disse ele.

O ex-marido de Mara Maravilha deixou o programa um dia depois de ser salvo pelo público na berlinda que eliminou Catherine. "Fui eu mesmo, com os meus defeitos, as minhas qualidades, educação, a minha maneira de enxergar o mundo, mas eu já estava sentindo um cansaço, esgotamento, e aí veio a Roça. Quando eu vi que estava voltando pelo voto do público, eu senti uma emoção que é difícil colocar em palavras. Naquele momento eu percebi que existiam pessoas aqui fora torcendo por mim, acreditando em mim. Você não imagina o tamanho da minha gratidão".

Gabriel desabafou sobre os motivos que pesaram na decisão. "Mas aí a tensão começou a me afetar profundamente, uma saudade dolorosa do meu filho, eu passei a sentir enxaqueca, uma exaustão mental e percebi que eu precisava olhar pra mim com a mesma atenção que eu sempre procurei olhar para os outros. Foi aí que eu entendi algo que eu vou levar para a minha vida: às vezes a decisão que mais dói, é justamente aquela que precisamos ter coragem de tomar", afirmou.

"Eu não saí porque o meu sonho perdeu o valor, eu não saí porque deixei de ser grato, eu saí porque naquele momento, eu precisei reconhecer os limites e cuidar de mim. E confesso: doeu. Pensar que precisei deixar para trás algo que tanto sonhei viver, mas eu prefiro guardar a beleza desses dias que vivi do que transformar esse sonho no sofrimento que eu já não estava mais conseguindo administrar", completou.

O ex-peão destacou a importância da passagem pelo reality show da Record. "'A Fazenda' foi um capítulo da minha história, mas não é o fim dela. E você, que votou em mim, que torceu por mim, que se emocionou comigo e continua aqui, eu quero dizer uma coisa: você me deu a alegria de voltar. Eu espero que compreenda também que eu precisava ter a coragem de partir. [...] Se você me permitir, eu quero continuar a viver os próximos capítulos dessa história com você. Obrigado e um beijo no coração", concluiu.