Darlin, Giovanna, Maíra e Ana Bruna estão na roça de 'A Fazenda 18'

A sexta roça de "A Fazenda 18" , da Record, foi formada na noite de terça-feira (27). Darlin, Giovanna, Maíra e Ana Bruna formam a berlinda. Com exceção de Giovanna, vetada da prova do fazendeiro, uma das peoas ainda poderá escapar da disputa pela permanência no reality show.

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Vencedora da Prova de Fogo, Fran escolheu o poder da Chama Amarela e conseguiu trocar dois peões da baia. Alfredo e Lucas foram substituídos por Mayk e Tina. Fazendeiro da semana, Thaíde indicou a mãe de Lexa. "Quando eu cheguei aqui, eu trouxe um trauma que era medo de sapo. E aqui graças aos meus amigos, eu perdi esse medo. Hoje posso conviver com esse bicho. Dito isso, por favor, Darlin, sente no banco da roça", justificou.

Darlin rebateu o argumento do rapper e defendeu o próprio estilo de jogo. "Segunda vez, faz parte do programa, que eu admiro e amo. Todo mundo já viu meu jogo, minha trajetória, sabe desses últimos dias. Já deu pra me conhecer. Então, eu vou seguir minha jornada do jeitinho que eu sou. Do jeito que eu sou aqui, eu sou na rua. Nada além disso", disse ela.

Giovanna recebeu 10 votos e ocupou o segundo banco. Em seguida, a atriz puxou Maíra da baia para a berlinda. Eduarda sobrou na dinâmica do Resta Um, mas Mônica usou a Chama Vermelha - recebido de Fran - para trocar a miss por Ana Bruna no quarto banco.

As roceiras

Darlin Ferrattry: Carinhosamente conhecida como 'Sapecona', ela é mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa. No Carnaval de 2027, ela vai desfilar como rainha de bateria da União da Ilha do Governador.

Giovanna Gold: Natural de Salvador, a atriz e performer tem 62 anos. Seus principais trabalhos são: Zefa, em "Pantanal" (1990 – Manchete), Alzira, de "Mulheres de Areia" (Globo) e Carmen, em "Chiquititas" (2013 – SBT). Sua última novela foi Gênesis, da Record.

Maíra Charken: Formada em Dança e Jornalismo, ela iniciou sua carreira como bailarina do "Domingão do Faustão". Como atriz, ela integrou o elenco das novelas "Cobras e Lagartos", "Malhação" e "Babilônia", da Globo, além de ter sido apresentadora do "Video Show" e campeã do quadro Saltimbum, do "Caldeirão do Huck". Atualmente, faz conteúdos para o seu canal do YouTube, "Eu Tô de Mãe Humor". A artista é mãe de Gael, de 8 anos, de seu antigo relacionamento com o atleta Renato Antunes.

Ana Bruna: Cursou arquitetura e administração na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não exerceu nenhuma das profissões. A empresária e influenciadora de 30 anos mora em Florianópolis (SC) e fez um perfil nas redes sociais para poder viver o mundo da Ana, do jeito que sua imaginação criou.